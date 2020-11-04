У річці, неподалік хати, жінка виявила тіло матері

Нещастя трапилося 3 листопада. Жителька одного із сіл Заліщицького району в ставку, неподалік власного господарства, виявила тіло своєї матері, 1937 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами жінки, її матір напередодні пішла провідати онуку. Дорога проходила через річку, а йти потрібно було по облаштованій кладці. Проте за кілька годин заявниця дізналася, що мама до родички не дійшла, а тому пішла її шукати.

Знайшла матір у річці. Річка, кажуть правоохоронці, не глибока, а слідів насильницької смерті експерт на тілі не виявив. Причина смерті – утоплення – висновки судово-медичної експертизи.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.