Три автопригоди зареєстрували правоохоронці на дорогах міста та області

Одна людина загинула, а троє отримали травми – результати дорожньо-транспортних пригод, які трапилися 3 листопада.

Під колесами автомобіля загинув п’ятдесятивосьмирічний житель Борщівського району. Нещастя трапилося близько 17:20 на автодорозі Тернопіль – Скалат – Жванець, неподалік райцентру.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MERCEDES не врахував дорожньої ситуації і збив перехожого. Потерпілий йшов проїзною частиною дороги в зустрічному напрямку.

Чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди. Триває слідство згідно статті 286 частина 2 ККУ.

На Збаражчині у аварії не розминулися автомобіль та гужова підвода. На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля CITROEN в’їхав у віз. В результаті удару до лікарні з травмами госпіталізували і фірмана, і його пасажира.

Ще одну ДТП з травмованими зареєстрували правоохоронці в обласному центрі. На вулиці 15 Квітня, неподалік зупинки громадського транспорту, під колесами автомобіля NISSAN опинився місцевий житель, 1967 року народження. Чоловік переходив проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, забоями та травмами доправили до медзакладу.

По усіх автопригодах триває слідство.