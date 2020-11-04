Очільник Нацполіції краю зустрівся з керівником Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги

Додержання законності, рівність повноти реалізації прав кожної людини – саме ці питання обговорили під час робочої зустрічі генерал поліції Олександр Богомол та керівник Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Ірина Хондогій.

Вони звернули увагу на найбільш проблемних питаннях, з якими доводиться стикатися юристам та поліцейським під час виконання службових обов’язків.

Як відзначила Ірина Хондогій, на сьогоднішній день відбувається тісна співпраця правоохоронців та представників Феміди. Однак й бувають поодинокі випадки невчасного інформування поліцейськими центру щодо затримання правопорушників та зловмисників. А це тягне за собою певні правові наслідки.

Очільник ГУНП в Тернопільській області запевнив керівника БВПД, що лише спільними зусиллями можна захистити права та законні інтереси людей і поновити їх у випадку порушень.