Шахрайство на оренді квартир: поліцейські закликають жителів області бути пильними, наймаючи житло

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про шахрайство звернулася мешканка обласного центру. Жінка повідомила, що знайшла на одному з сайтів оголошення про оренду квартири, перетелефонувала за вказаним номером і людина, котра назвалася власником, стала переконувати, що має безліч кандидатів, котрі бажають вже завтра заїхати в помешкання, тож, якщо жінка хоче це житло, потрібно перерахувати 4000 тисячі гривень на банківську картку. Не подумавши про наслідки, тернополянка перечислила обумовлену суму. Замість в’їхати до нового помешкання довелося йти до поліції.

В аналогічну ситуацію потрапив житель Збаража. Щоправда, чоловік хотів винайняти квартиру у Львові, проте переїхати не довелося. Зникли понад 13000 гривень а разом з ними й особа, котра розмістила оголошення про оренду помешкання.

За обидвома фактами шахрайських дій розпочаті кримінальні провадження.

Укласти успішну угоду про оренду нерухомості насправді просто, кажуть фахівці. Варто лише пам’ятати декілька простих правил.

Поспішний перерахунок грошей. Перше і найважливіше правило: ніколи не перераховуйте гроші на банківські картки і на мобільні номери до перегляду житла і знайомства з його орендодавцем або до підписання договору оренди.

Насторожити має низька ціна. Якщо вартість оренди квартири або будинку значно менша, ніж ціни інших аналогічних пропозицій у цьому районі, ймовірно, оголошення розміщене шахраєм або інформаційним агентством і цього об’єкта не існує.

Занадто привабливі фото помешкання. Перевірте оригінальність фото за допомогою пошуку в Google або в інших пошукових системах. Наприклад, якщо квартира знаходиться у Києві, а її фото можна знайти на інших ресурсах в інших містах — це ознака шахрайства.