Безпечний онлайн шопінг: як не потрапити у шахрайську пастку, радять правоохоронці

Минулої доби поліцейські зареєстрували два повідомлення від жителів області, які потерпіли від інтернет шахраїв.

Люди хотіли придбати товар через мережу, проте замовлення не отримали і втратили гроші.

Обоє потерпілих знайшли оголошення на одному із популярних сайтів. 34-річний тернополянин хотів купити кухонну техніку, а 19-річний житель Шумська мобільний телефон.

Чоловіки здійснили передоплату за товар і залишилися ні з чим. Тернополянин перерахував псевдопродавцю 4600 гривень, а шумчанин – 8500.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження. Правоохоронці проводять комплекс заходів щодо розкриття злочинів.

Поліцейські радять, як вберегтися від віртуальної покупки та не втратити кошти:

- уникайте передоплати при купівлі речей. Оплачуйте товар лише після отримання, огляду та перевірки у відділенні пошти;

- ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів;

-шукайте продавця з вашого міста, зустрічайтеся з ним особисто, оглядайте товар і вже тоді оплачуйте;

-не ведіться на низьку ціну товару в порівнянні з аналогами у інших продавців;

-не здійснюйте оплату на анонімні реквізити: електронні платіжні системи, поповнення мобільного телефону;

-переписку з продавцем ведіть виключно на веб-сайті, де здійснюєте замовлення. Якщо спілкуєтеся через месенджери, не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають.