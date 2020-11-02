Поліцейські встановлюють обставини шахрайства, пов’язаного з продажем будинку

У шахрайську пастку потрапила 63-річна жителька Тернополя. Жінка хотіла продати будинок, а натомість втратила 2 тисячі гривень.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 63-річна жителька обласного центру із повідомленням про вчинення щодо неї шахрайських дій. Жінка розповіла, що розмістила на одному із популярних сервісів оголошення про продаж свого будинку в одному із сіл області. До неї зателефонував незнайомець, який нібито захотів придбати житло.

Псевдопокупець розповів тернополянці, що нещодавно відкрив магазин у тому ж селі, а зараз підшуковує там будинок. Варіант продавчині йому підходив. Чоловік почав квапити жінку, аби якнайшвидше оформити договір купівлі-продажу.

Запропонував скористатися послугами свого знайомого нотаріуса, який мав допомогти з оформленням документів. Дав їй номер, за яким потерпіла зателефонувала.

Пі час телефонної розмови псевдонотаріус попросив тернополянку оплатити послуги наперед. Сума – 5 тисяч гривень. Жінка погодилася і почала перекидати гроші на телефонний рахунок незнайомця. Потерпіла перерахувала дві тисячі гривень і вирішила зателефонувати покупцеві. Чоловік почав переконувати тернополянку, що все добре і потрібно оплатити нотаріусу решту суми. Коли ж тернополянка відмовилася, обидва співрозмовники вимкнули свої мобільні телефони і на зв’язок більше не виходили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановили, звідки телефонували потерпілій, та вживають заходи щодо розкриття злочину.

Правоохоронці також застерігають жителів області не довіряти телефонним незнайомцям. Зустрічатися з покупцями особисто та обговорювати усі деталі на місці. Та у жодному разі не перераховувати гроші на невідомі номери або рахунки.