Підозрюваного у крадіжці розшукують правоохоронці Бучаччини

П’ятдесят тисяч гривень із сейфу, сигарети та картки поповнення виніс із магазину в Бучачі невідомий. Злочин трапився в ніч з 29 на 30 жовтня.

Зловмисник заліз до приміщення, пошкодивши металопластикові вхідні двері. У кабінеті знайшов ключі від сейфу, відкрив його і виніс усю готівку. Чоловіка зафіксувала камера відеоспостереження. Відомо, що він на таксі доїхав до Тернополя.

За словами начальника Бучацького відділення поліції Олега Гудака, напередодні зловмисник заліз в будинок місцевого жителя. Проте викрасти нічого не встиг, оскільки господар повернувся додому.

Підозрюваний нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Він відбував покарання за майнові злочини. Чоловік мав стати на облік в місцевому відділенні поліції, але порушив правила адміннагляду. Як результат – правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно статті 395 ККУ. Інкримінують йому і крадіжку, поєднану з проникненням. Чоловіка оголосили в розшук.

Підозрюваний – Попик Сергій Васильович, 1987 року народження. На вигляд 35-40 років, зріст 160-165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся чорне, є борода. На момент злочину був одітий в чорну кофту та джинси, темні кросівки. Якщо вам відоме місце перебування підозрюваного, телефонуйте за номером (067) 483 0698 або на лінію “102″.