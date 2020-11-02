Крадений мобільний телефон оперативники вилучили у раніше судимого тернополянина

Зловмисник, гостюючи в чужому помешканні, вийшов звідти не з порожніми руками – з собою прихопив гаджет господаря. Співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 44-річного жителя обласного центру. З його квартири викрали мобільний телефон вартістю майже 30 тисяч гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до протиправного причетний знайомий заявника – 35-річний тернополянин. Він вже не перше потрапляє в поле зору правоохоронців – був судимий за майнові злочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.