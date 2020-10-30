За минулу добу поліцейські склали 54 адмінпротоколи за порушення карантинних правил

Найбільшу кількість фактів невиконання обмежувальних заходів правоохоронці виявили у населених пунктах, де встановлений червоний рівень епіднебезпеки. За результатами перевірки складено 37 адмінпротоколів за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей.

Серед основних порушень: здійснення продавцями торгівлі без засобів індивідуального захисту, перевезення пасажирів в більшій кількості ніж передбачено документами, недотримання власниками магазину карантинних обмежень.

У помаранчевій зоні перебуває 10 районів нашої області. За добу правоохоронці склали 17 адмінпротоколів: за перевезення пасажирів та торгівлю без засобів індивідуального захисту, за недотримання карантинних вимог торговими закладами тощо.

Загалом з початку дії карантину від 11 березня 2020 року правоохоронці Тернопільщини склали 1383 адмінпротоколи за порушення встановлених обмежень.

Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині щодо захворювання на COVID-19 залишається складною. За попередню добу підтверджено 301 випадок зараження. Поліцейські вкотре звертаються до жителів області виконувати рекомендовані карантинні обмеження: носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанцій, користуватися дезинфікуючими засобами.