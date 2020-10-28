Правоохоронці застерігають: телефонні шахраї промишляють під виглядом працівників банку

Минулої доби у шахрайську пастку потрапили двоє жителів Тернополя. Після спілкування з псевдопрацівниками банку з картки 23-річного чоловіка зникло 38 тисяч гривень, а з рахунку 43-річної жінки – майже 37 тисяч гривень.

Обоє потерпілих звернулися за допомогою до співробітників Тернопільського відділу поліції. За словами чоловіка, йому зателефонував незнайомець, який представився менеджером банку, послугами якого він користується.

Співрозмовник повідомив, що картку тернополянина заблокували і для того, щоб не втратити кошти, потрібно надати персональні дані. Чоловік продиктував незнайомцю номер картки та CVV-код. Після цього заявник виявив, що з рахунку зняли 38 тисяч гривень.

43-річна тернополянка теж надала незнайомцю, який представився працівником банку, особисті дані свого банківського рахунку і втратила 37 тисяч гривень. Як розповіла потерпіла, її син продавав через Інтернет велосипед.

До нього зателефонував покупець і погодився перекинути гроші за товар. Картка, на яку мали надійти кошти, належала потерпілій. Відтак до неї зателефонували нібито із банку і повідомили про проблему з рахунком. Під час розмови зловмиснику вдалося вивідати у тернополянки конфіденційну інформацію та зняти з картки кошти.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочинів.

Правоохоронці вкотре наголошують: у жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківського рахунку (зокрема номер карти та CVV-код). Будь-які банківські операції слід проводити виключно особисто в банківський установі. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.