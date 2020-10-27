Оперативники Тернопільського районного відділення поліції підозрюють уродженця Чернівеччини у незаконному заволодіння транспортним засобом

Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, викрав з-під готелю вантажно-пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen.

- До нас надійшло звернення від жителя Збаразького району про те, що викрадено транспортний засіб, – розповів начальник сектору карного розшуку Тернопільського районного відділення поліції Тарас Новосад. - Заявник, який є власником мікроавтобуса, повідомив, що його водій залишився ночувати у готелі в селі Петриків Тернопільського району, проте зранку транспортного засобу на стоянці не застав.

Розшуківцям оперативно вдалося встановити особу крадія та місце знаходження викраденого мікроавтобуса. З’ясувалося, зловмисник – уродженець Чернівеччини – у Тернополі проживає в одному з гуртожитків. Хильнувши зайвого, 21-річний молодик пішов гуляти. Опинився аж у Петриках Тернопільського району. Аби швидше добратися до місця проживання, вирішив скористатися чужим транспортним засобом, який помітив на стоянці поблизу готелю.

До мікроавтобуса зловмисник проник через вантажне відділення. Розбив перегородку, забрався на водійське сидіння, але завести автівку не зміг. Довго не роздумуючи, зайшов до готелю і попросив працівника підштовхнути мікроавтобус. Завівши авто з поштовху, взяв напрямок на Тернопіль. Та від’їхав недалеко – машина зламалася.

- Вже наступного ранку нам вдалося розшукати викрадача, – повідомив Тарас Новосад. – Під час поверхневого огляду в кишені його куртки виявили технічний талон на викрадений мікроавтобус. Транспортний засіб теж швидко розшукали – авто було припарковане з порушенням правил дорожнього руху поблизу психоневрологічного диспансеру і заважало іншому транспорту.

Зловмиснику інкримінують частину 2 статті 289 ККУ. Досудове розслідування триває.