Контррозвідка СБУ встановила спробу вербування тернополянина спецслужбами РФ

Контррозвідники Служби безпеки України продовжують фіксувати спроби залучення спецслужбами РФ українців до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці нашої країни.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець Тернополя після звільнення із виправної колонії виїхав на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Донеччини для зустрічі зі знайомою. Після перетину лінії розмежування чоловік під надуманим приводом був затриманий так званою “поліцією ДНР”, яка передала його представникам ФСБ РФ.

Співробітники іноземної спецслужби через психологічний тиск намагались схилити затриманого до негласної співпраці. За задумом ФСБ, чоловік мав повернутися на Тернопільщину для збору інформації про українські військові об’єкти на території західного регіону нашої держави.

Розуміючи протиправність такої діяльності, тернополянин швидко залишив територію ОРДЛО і добровільно повідомив Службі безпеки України про отримане від ФСБ завдання. Контррозвідники СБУ під час ретельної перевірки встановили, що чоловік дійсно не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці.

Рішенням суду мешканця Тернополя звільнено від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, як громадянина, який на виконання злочинного завдання, не вчинив жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ворожою спецслужбою.

Служба безпеки України попереджає, що у поле зору спецслужб РФ може потрапити будь-який громадянин нашої держави, тому закликає співвітчизників дотримуватися рекомендацій щодо дій у аналогічних ситуаціях.