Незаконну торгівлю зброєю викрили оперативники Внутрішньої безпеки Тернопільщини спільно зі слідчими ГУНП

Нарізною вогнепальною зброєю торгував пенсіонер – колишній працівник міліції. Житель Зборівського району, 1962 року народження, продав клієнту пістолет «Браунінг 6.35» та гвинтівку ТОЗ-8. За товар взяв 37000 гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів оперативники Тернопільського управління ДВБ НП спільно з слідчими під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, встановили особу торговця.

- Ми обшукали автомобіль підозрюваного, – розповів начальник Тернопільського управління ВБ України Олександр Мерена.- Під час перевірки ми виявили та вилучили автомат АКС-74 зі складним прикладом, прилад для безшумової стрільби до вказаного автомата та 128 патронів.

Провели правоохоронці санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного під час яких виявили та вилучили дерев’яні ложа для рушниць, набої до гвинтівки системи Манліхер, до пістолету ТТ та ПМ, затвор і ствол для мисливської рушниці, а також штик-ножі до гвинтівки «Манліхер» й «Маузер».

За словами Олександра Мерени, продавець зброї уже потрапляв в поле зору правоохоронців. У 2012 році його притягували до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки та згідно статті 75 ККУ його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Затримали підозрюваного у момент збуту вогнепальної зброї. Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України та обрання запобіжного заходу.