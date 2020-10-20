Теребовлянські поліцейські розшукують зловмисниць, які обікрали самотню пенсіонерку

У крадіжці 10 тисяч гривень з помешкання 81-річної жительки Теребовлянського району співробітники місцевого відділу поліції підозрюють трьох жінок ромської національності. Поліцейські встановили автомобіль на якому пересувалися зловмисниці та вживають заходів щодо розкриття злочину.

Повідомлення по крадіжку надійшло до правоохоронців від сина потерпілої. Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що вдень на подвір’я 81-річної пенсіонерки зайшли троє жінок віком 35-40 років. Незнайомки напросилися до будинку попити води. Допоки двоє лиходійок розмовами відволікали стареньку, їхня спільниця викрала зі сховку 10 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та за допомогою камери відеоспостереження встановили транспортний засіб на якому їхали зловмисниці. Їх розшукують.

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, які ходять по будинках під різними приводами, не будьте байдужими, телефонуйте на лінію «102».

Поліцейські виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту. Не впускайте у своє помешкання сторонніх осіб. Розкажіть про такі випадки своїм родичам старшого віку, адже саме пенсіонери через свою надмірну довірливість потерпають від шахраїв.