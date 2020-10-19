Злодія-рецидивіста затримали Теребовлянські правоохоронці

До серії майнових крадіжок причетний п’ятдесятичотирилітній житель Теребовлянського району. Чоловік впродовж тривалого часу заробляв на прожиття майновими злочинами.

За словами начальника місцевого відділу поліції Андрія Купчака, підозрюваний – раніше судимий за аналогічні правопорушення. Чоловік безробітний.

Заяви про проникнення та крадіжки почали надходити до поліції від потерпілих ще на початку року. Люди скаржилися на зникнення грошей, продуктів харчування та іншої малогабаритної техніки.

Як правило злодій залазив у житлові приміщення тоді, коли господарів не було. Забирав усе, що можна легко та непомітно винести й продати.

Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили особу злодія. Він у скоєному зізнався. Зароблені гроші витрачав на алкоголь та продукти харчування.

Чоловіка арештували. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Підозрюваному інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ. Перевіряють його і на причетність до аналогічних злочинів.