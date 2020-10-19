Коноплю на городі вирощував житель Тернопільського району

У ході перевірки отриманої оперативної інформації, правоохоронці Тернопільського відділення поліції виявили на присадибній ділянці одного із жителів району рослини коноплі.

Чоловік займався забороненим городництвом на території власного домогосподарства. З дороги урожай видно не було через високий паркан.

У ході проведення санкціонованого обшуку поліцейські виявили рослини як на городі, так і сушені на горищі.

Увесь урожай правоохоронці передали на експертизу в науково-дослідний експертно-діагностичний центр. Раніше житель району в поле зору правоохоронців не потрапляв. За урожай коноплі йому доведеться відповідати у суді згідно статті 310 частина 2 ККУ – Посів або вирощування снодійного маку чи конопель.