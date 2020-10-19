До поліції Тернопільщини надійшло 107 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу

Станом на 19 жовтня поліцейські розглянули та прийняли законне рішення за 92-ма фактами, ще 15 звернень – перевіряють.

Більша частина повідомлень стосувалися виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без вихідних даних, а також розміщення такої продукції у заборонених законом місцях.

Правоохоронці склали та скерували до суду 31 адмінпротокол: 16 – за ст. 212-13 КУпАП, 10 – за ст. 212-14 КУпАП, 3 – за ст. 212-10 КУпАП, та по одному – за ст. 152 та 186 КУпАП.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за вісьмома кримінальними правопорушеннями: 3 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства та 5 – з виборчим процесом.

З 12 жовтня весь особовий склад поліції області переведений на посилений варіант несення служби. До охорони громадського порядку під час виборів будуть залучені практично всі правоохоронці. Одні чергуватимуть на дільницях, а інші працюватимуть над розкриттям правопорушень, які реєструватимуть під час передвиборної кампанії та у день голосування.

Під посиленою охороною правоохоронців перебуватимуть усі виборчі округи. Працюватимуть там слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти.

Поліцейські звертаються до краян дотримуватися вимог чинного законодавства та не порушувати його.