Жителя Козівського району поліцейські підозрюють у крадіжці з квартири тернополянина

Повідомлення про крадіжку надійшло до поліцейських від 42-річного тернополянина. З його квартири викрали телевізор.

Оперативники встановили обставини події та розшукали особу причетну до протиправного. Зловмисником виявився 37-річний житель Козівського району. У нього поліцейські вилучили крадений телевізор.

З’ясувалося, лиходій напередодні гостював у потерпілого. Скориставшись моментом, коли господар задрімав, виніс телевізор.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Жителю Козівського району інкримінують частину 1 статті 185 ККУ – крадіжка.

Розшуківці також перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних вчинків.