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Тернопільські оперативники встановлюють обставини пограбування жертвою якого став житель села Біла

Категорія: Кримінал

telefНа потерпілого серед білого дня  напали троє осіб, завдали тілесних ушкоджень і один зі зловмисників, котрого потерпілий знав, відібрав мобільний телефон.

Випадок стався 14 жовтня близько п’ятнадцятої години на  вулиці  Корольова в Тернополі. Зі слів потерпілого, він спокійно йшов дорогою, як раптом  хтось штовхнув його  у спину. Повернувшись, побачив четверо осіб, серед них і знайомого, з котрим мав неприязні відносини.

Троє з компанії накинулися на нього, почали бити, а  знайомий ще й вирвав з рук мобільний потерпілого.

Нині житель Білої з тілесними ушкодженнями перебуває у медичному закладі.

Поліцейські встановили  особу та допитали одного з кривдників. Ним виявився 37-річний житель Тернополя. Йому  інкриміновано частину 2 статті 186 ККУ.

Слідчо- оперативні заходи тривають з метою встановити всіх  осіб, причетних до злочину. Їхні дії будуть кваліфіковані слідством.

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