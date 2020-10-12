Тернопільські поліцейські встановили особу зловмисника, який пошкодив агітаційний намет

Інцидент трапився у суботу, 10 жовтня, у Тернополі на проспекті Злуки. Місцевий житель, перебуваючи напідпитку, пошкодив намет однієї із політичних сил та погрожував агітатору.

До Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від одного із кандидатів в депутати про те, що на проспект Злуки невідомий чоловік вчиняє хуліганські дії поблизу агітаційного намету. Зловмисник нецензурно виловлювався, погрожував агітатору гострим предметом схожим на ніж та порізав палатку.

Виїхавши на місце події, поліцейські провели першочергові слідчі дії та розшукали зловмисника. Ним виявився 43-річний тернополянин. Порушник перебував у нетверезому стані, правоохоронці його освідчили та вилучили у нього два ножі. Тернополянин вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) та статтею 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Станом на 12 жовтня до поліцейських Тернопільщини надійшло 71 повідомлення, пов’язане з виборчим процесом. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за шістьма кримінальними правопорушеннями та складено 25 адмінпротоколів.