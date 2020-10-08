Ранок восьмого жовтня розпочався на Тернопільщині з автопригод, у яких постраждали пішоходи

В Гусятинському районі, поблизу міста Копичинці, водій автомобіля Volkswagen Sharan збив перехожого. Аварія трапилася на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий раптово вибіг на проїжджу частину дороги з правого узбіччя. Водій не встиг загальмувати. Чоловік загинув на місці події Кермувальник попередньо тверезий. Причини нещастя встановить слідство.

Ще одна автопригода трапилася о 6:30 в Тернополі. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля Renault Master, рухаючись вулицею 15 Квітня в напрямку Збаража, збив місцеву жительку, 1955 року народження. Жінку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Дані факти внесені до ЄРДР згідно статті 286 ККУ.