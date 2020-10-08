Поліцейські розшукують шахрая, який видурив у тернополянина гроші за доставку авто з-за кордону

У шахрайську пастку потрапив 20-річний житель Тернополя. Чоловік хотів придбати автомобіль з-за кордону. Перерахував понад 11 тисяч гривень невідомому, який не виконав замовлення і зник.

Як встановили правоохоронці, в одній із соцмереж потерпілий знайшов оголошення про продаж і доставку транспортних засобів з-закордону. Зв’язався з продавцем, обговорили деталі. Усе спілкування між ними відбувалося в телефонному режимі.

Зловмисник пообіцяв тернополянину доставити машину, але частину грошей за свої послуги попросив наперед. Потерпілий перекинув на його банківський рахунок понад 11 тисяч гривень. Після цього аферист на зв’язок більше не виходив.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину та застерігають людей від подібних випадків.

Не ведіться на оманливі пропозиції. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів. Зустрічайтеся з продавцем особисто. Не перераховуйте гроші у якості завдатку чи передоплати за товар навіть у мінімальних розмірах.