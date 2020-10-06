У Озернянській ОТГ запрацювала поліцейська станція

У ще одному населеному пункті Тернопільщини відкрили чергову поліцейську станцію. До роботи приступили правоохоронці, які забезпечуватимуть правопорядок на території Озернянської об’єднаної територіальної громади, що на Зборівщині.

Відкриття поліцейської станції – це можливість для жителів восьми сіл отримувати оперативну та професійну допомогу в будь-який час доби.

- Дуже важлива взаємодія та співпраця між громадами та поліцією на місцях. Люди повинні знати свого дільничного і звертатися до нього за допомогою, – зазначив заступник начальника обласної поліції Михайло Білецький.

Облаштування станції стало можливим завдяки сприянню місцевої громади. За словами сільського голови Озерної Богдана Наконечного, потреба у функціонуванні поліцейської станції назрівала давно, а її створення додасть відчуття захищеності місцевим жителям.

- Створення поліцейської станції зараз дуже на часі. Для громади необхідно, щоб поліцейський проживав на її території і працював для людей задля їхньої безпеки.

На поліцейській станції, яка знаходиться в приміщенні Озернянської сільської ради, працюватимуть двоє дільничних офіцерів. Їхні основні завдання – публічна безпека та профілактична робота.

Старший дільничний Ігор Дацко, який вже понад десять років обслуговує Озерну та навколишні села, розповідає, що тепер поліцейські швидше реагуватимуть та виїжджатимуть на будь-які правопорушення.

Підтримують відкриття станції і жителі громади. Люди розуміють, що в разі небезпеки зможуть оперативно отримати допомогу поліцейського офіцера громади.