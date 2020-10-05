Працювати злагоджено в умовах диверсійної загрози навчалися на Тернопільщині представники силових структур та влади

Планові командно-штабні навчання із пошуку та знешкодження умовної диверсійно-розвідувальної групи провела координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області.

Під час відпрацювання навчальних завдань співробітники силових відомств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вдосконалювали алгоритми та навики спільних дій в умовах виникнення диверсійної загрози на території обласного центру.

За легендою тренувань, ворожа група у складі трьох осіб прибула в область для нападу на один із об’єктів життєзабезпечення. Довести свою справу до кінця злочинцям не вдалося.

Оперативники Управління Служби безпеки України, Нацполіції краю та працівники підрозділу патрульної поліції тактико-оперативного реагування виявили, затримали та обеззброїли диверсантів.

У змодельованій ситуації, наближеній до реальних умов, силовикам довелося використати максимальний «арсенал» спеціальних знань і професійних навичок, визначених чинним законодавством.

За підсумками навчань координаційна група антитерористичного центру проаналізувала проведену операцію, відзначивши злагоджену роботу задіяних підрозділів, та визначила додаткові напрямки підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії під час виконання завдань за призначенням.