На Тернопільщині чоловіки потрапили у ДТП на викраденому авто

В ніч з третього на четверте жовтня у Тернополі на перехресті вулиць 15 Квітня – Київська виїхав на бордюр та перекинувся автомобіль ВАЗ 21099. Про це на лінію “102″ повідомили очевидці.

На місце події виїжджали працівники поліції, але водія у транспортному засобі не виявилося.

За словами місцевих мешканців, після ДТП з автівки вилізли двоє чоловіків, поставили транспортний засіб на колеса, й сівши в таксі, залишили місце автопригоди.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що автомобіль за кілька годин до аварії викрали невідомі. Власник про це повідомив у Збаразьке відділення поліції, – розповів Віктор Волощук.

Як встановили слідчі, до злочину причетні односельчани потерпілих. Вони прийшли в гості до подружжя, разом розпивали спиртні напої. А після того, як попрощалися з господарями та вийшли з будинку, побачили на подвір’ї авто з ключами. Ворота були також відчинені, тож гості вирішили з’їздити у Тернопільський район на дискотеку. За кермо житель району сів у стані алкогольного сп’яніння. Повертаючись додому, він не впорався з керуванням і як результат – авто перекинулося.

У скоєному чоловіки зізналися. Вирішується питання про оголошення підозри згідно статті 289 частина 1 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.