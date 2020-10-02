У Тернополі під час переслідування мотоцикліста, який втік з місця ДТП, відбулося зіткнення з авто патрульних

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапили мотоцикліст та його пасажир.

Аварія трапилася на вулиці Живова близько 18:00.

За попередньою інформацією, патрульні помітили мотоцикл, який втік з місця аварії.

Вимогу поліцейських про зупинку водій проігнорував, тож вони почали його наздоганяти і передали орієнтування іншим патрулям.

Під час переслідування відбулося зіткнення: водій та пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Пошкоджене й службове авто.

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група поліції та представники ДБР.