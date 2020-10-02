У ДТП на дорогах Тернопільщини й далі травмуються люди

Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася 1 жовтня близько 8:20. У Кременці, неподалік АЗС, не розминулися КамАз та Subaru.

За попередньою інформацією, водій вантажівки, здійснюючи поворот, не переконався у безпечному русі, не пропустив іномарку, яка рухалася в попутному напрямку і врізався в неї.

Від удару Subaru відкинуло і він протаранив ще й Skoda, яка їхала позаду. В результаті удару до лікарні потрапили з тілесними ушкодженнями пасажири з Subaru: чоловік, 1962 року народження, та шістнадцятирічна дівчинка. у водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну аварію з потерпілим зареєстрували правоохоронці в Тернопільському районі. Водій автомобіля Opel Zafira, рухаючись дорогою Броди-Тернопіль, в селі Ігровиця не впорався з керуванням, злетів у кювет, де протаранив огорожу приватного господарства, а після цього перекинувся. Кермувальника з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Попередньо він тверезий. Пасажирів в салоні не було.

У Тернополі на проспекті Злуки близько 16:05 водій автомобіля Skoda на нерегульованому пішохідному переході збив тернополянку. Жінку з струсом, закритою черепно-мозковою травмою, переломом стегна та з больовим шоком госпіталізували в травматологічне відділення.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння постане перед судом і житель Теребовлі. Чоловік сів п’яним за кермо автомобіля ЗАЗ, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в іншу автівку тієї ж марки. З легкими тілесними до лікарні потрапив водій, який їхав згідно правил.

Вранці, 2 жовтня, на Кременеччині близько шостої ранку не розминулися ВАЗ та Волга. Аварія трапилася на дорозі Кременець-Почаїв, у селі Куликів.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо, водій ВАЗу не надав переваги у русі та зіткнувся з транспортним засобом марки ГАЗ. В результаті удару кермувальник ВАЗу вилетів з авто й отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

По усіх автопригодах триває слідство.