Рекетирів, які кілька років тероризували перевізників західної України, затримали співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини

Від трьохсот до п’ятисот євро – таку суму щомісяця повинні були сплачувати приватні перевізники західного реґіону. Гроші вимагали уродженці Львівщини за так зване “покровительство”.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, незаконний бізнес організував житель Львівської області, 1970 року народження. У спільники взяв собі двох товаришів. Тріо вимагало гроші у людей, які займалися транспортними та пасажирськими перевезеннями в країни західної Європи.

- В ході проведених оперативних заходів стало відомо, що дана злочинна група працювала з 2017 року. Вони, погрожуючи насильством та знищенням майна потерпілих, вимагали у перевізників гроші. Ціна залежала від кількості здійснених рейсів.

В даному злочинному угрупованні, каже Василь Джиджора, були чітко розподілені обов’язки: організатор розробив саму схему та координував її, а двоє інших відповідали за контроль над перевізниками, за погрози та вибивання коштів.

Рекетирством львів’яни займалися на території Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Франківської та Закарпатської областей.

Ліквідувати дане злочинне угруповання взялися працівники УСР спільно з слідчими Нацполіції Тернопільщини, бійцями КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

- В січні 2020 року було відкрите кримінальне провадження за статтею 189 частина 2. Ми почали документувати угруповання: були встановленні всі учасники та потерпілі, які сплачували гроші вимагачам. Задокументували погрози, зафіксували ряд передач грошей потерпілими і зібрані всі необхідні матеріали, аби довести їхню вину.

Затримали трьох фігурантів злочинних заробітків першого жовтня при в’їзді у Львів. Саме там жертви вимагачів мали передати їм частину обумовленої суми – тисячу євро з п’яти необхідних. Така велика сума – це покарання за те, що перевізники не точно вказали вимагачам кількість рейсів, здійснених за межі України впродовж січня-травня.

- Тривають слідчі дії з метою встановлення інших учасників групи, а також осіб, які сприяли діяльності даного угруповання, – повідомив начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.