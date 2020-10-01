Правоохоронці склали 37 адмінпротоколів за порушення карантинних норм

З 28 вересня на Тернопільщини почало діяти нове епідемічне зонування. У «червоній» зоні опинилися міста Тернопіль та Бережани, решта населених пунктів області – у «помаранчевій» зоні. У кожному районі працюють посилені рейдові групи, які перевіряють дотримання встановлених обмежень.

За три дні правоохоронці склали 37 адмінпротоколів за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільшу кількість фактів невиконання обмежувальних заходів зафіксували у Тернополі. Адмінпротколи правоохоронці склали відносно власників магазинів та перукарень за неприпинення роботи та водіїв за здійснення пасажирських перевезень.

Загалом з початку дії карантину від 11 березня 2020 року правоохоронці Тернопільщини склали 1066 адмінпротоколів за порушення встановлених обмежень.