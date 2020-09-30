Поліцейські застерігають: оплачуйте товар лише після його отримання

Шахрайство, пов’язане з купівлею товару через інтернет, зареєстрували співробітники Тернопільського відділу поліції. Житель обласного центру перерахував понад 15 тисяч гривень невідомому за телефон, який не отримав.

Як встановили правоохоронці, потерпілий хотів замовити собі телефон в одному із інтернет-магазинів. Зателефонував за номером, вказаним на вебсайті. Невідома особа, яка представилася працівником магазину, попросила оплатити товар наперед. Тернополянин перекинув гроші на картковий рахунок, який йому продиктували. Проте телефону йому так і не надійшов і кошти йому не повернули.

Поліцейські встановлюють обставини події та розшукують зловмисника.

Щоб не потрапити у схожу аферу, ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів. Намагайтесь уникати передоплати при купівлі речей. Здійснюйте оплату після отримання товару, його огляду та перевірки у відділенні пошти.