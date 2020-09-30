Поліцейські розшукують шахрая, який виманив 3500 гривень за оренду неіснуючої квартири

У шахрайську пастку в Тернополі потрапила пара молодих людей, які хотіли винайняти квартиру. Віртуальна оборудка обійшлася їм в 3500 тисячі гривень.

Із повідомленням про шахрайські дії потерпілі звернулися до співробітників Тернопільського відділу поліції. Як розповіли, на одному із сайтів вони знайшли оголошення про здачу квартири в центрі Тернополя. Фото помешкання їм сподобалося, тож зв’язалися з орендодавцем. Останній розмовляв переконливо та попросив кинути завдаток за житло ще до його огляду, мовляв бажаючих є багато.

Спочатку потерпілі перекинули на рахунок незнайомця 400 гривень, а потім ще 2000 та 1100 гривень за різні послуги – загалом 3500 гривень. Після останньої транзакції зловмисник домовився з молодими людьми про зустріч, аби передати ключі від квартири, проте сам на неї не прийшов і оголошення про здачу помешкання видалив.

Поліцейські розшукують афериста та звертаються до жителів області не перераховувати гроші наперед незнайомим людям. Зустрічайтеся з орендодавцем особисто, оглядайте квартиру, договір оренди оформляйте через нотаріуса.