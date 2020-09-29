Купуючи через інтернет, проявляйте пильність

Не проходить і дня, аби хтось із наших краян не втратив кошти через купівлю товару в Інтернеті. Впродовж минулої доби до правоохоронців надійшло чотири повідомлення від жителів області про подібні факти. Збитки потерпілих становлять від кількох сотень до декількох тисяч гривень.

Майже 11 тисяч гривень перерахував невідомому житель Тернопільського району за мобільний телефон. Оголошення про продаж гаджета чоловік знайшов в одній із соцмереж. Після того, як кошти опинилися на рахунку «продавця», останній на зв’язок більше не виходив. Аналогічна ситуація трапилася з 41-річною тернополянкою. Жінка хотіла придбати куртку через інтернет. Після оплати понад 1500 гривень завдатку, продавець видалив оголошення. У таку ж шахрайську пастку потрапили ще двоє мешканців області.

За усіма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочинів та застерігають людей від подібних випадків.

Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин. Не перераховуйте гроші у якості завдатку чи передоплати за товар навіть у мінімальних розмірах. Зазначені в оголошеннях номери телефонів спробуйте перевірити через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. Якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.