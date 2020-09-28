Викрадача камери спостереження викрили оперативники Гусятинщини

Невідома особа намагалася проникнути на склад одного із магазинів, а після того викрала камеру спостереження – таке повідомлення на лінію “102″ надійшло від керуючої крамниці.

До приміщення невідомий спробував залізти в ніч з 24 на 25 вересня. Проте це йому не вдалося. Уже тікаючи, зловмисник на будинку помітив камеру спостереження, зняв її і втік.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники Гусятинського відділення поліції встановили особу злодія. Це – раніше судимий за майнові злочини житель райцентру, 1995 року народження.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження підозрюваного та перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів.

Триває слідство згідно статті 185 частина 1 ККУ.