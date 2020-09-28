Тернополянин загинув під час риболовлі на Чортківщині

Нещасний випадок з летальним наслідком трапився з жителем обласного центру. Чоловік, 1954 року народження, разом із дружиною поїхали до села.

Потерпілий пішов на риболовлю і довго не повертався. Родичі пішли шукати його і найшли мертвим.

На місце події вони викликали поліцію. При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті експерт не виявив. Ймовірна причина смерті – падіння з триметрової висоти.

Потерпілий був на дамбі, послизнувся і впав в середину шлюзу. Від отриманих травм помер.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.