Теребовлянські поліцейські підозрюють жителя райцентру у крадіжці з будинку

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Теребовлянського відділу поліції від 32-річного жителя райцентру. З його будинку викрали мобільний телефон.

Поліцейські встановили обставини події та розшукали особу причетну до протиправного. Зловмисником виявився 38-річний житель Теребовлі. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину.

З’ясувалося, потерпілий напередодні познайомився з підозрюваним та запросив його до себе додому. З гостини чоловік пішов не з порожніми руками, скориставшись моментом, прихопив мобільний господаря. Поліцейські вилучили у зловмисника чужий засіб зв’язку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії теребовлянця слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.