Інтернет-магазин із продажу марихуани прикрили у Тернополі оперативники управління боротьби з наркозлочинністю

Більше року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю документували діяльність інтернет-магазину, який працював у телеграм-каналі. Його на початку 2019 року в Тернополі відкрили двоє тернополян.

- Спочатку працювали самі, – розповідає начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайло Димида, – обписували Тернопіль посиланнями на віртуальний магазин, збирали клієнтську базу. Коли бізнес почав приносити стабільні прибутки, взяли у помічники двох неповнолітніх школярів. Хлопцям за розміщення товару організатори платили по 100 гривень за закладку. Проте один із юнаків відмовився займатися незаконним бізнесом.

За деякий час на власників інтернет-каналу працювало уже четверо закладчиків. Вони обслуговували кожен свій мікрорайон. Найняли оператора, який в переписках вирішував будь-які проблеми та координував роботу між закладчиками, а також людину, яка отримувала на своє ім’я товар, фасувала його та передавала кур’єрам.

В день хлопці розвозили від 50 до 100 закладок. В місяць такий бізнес приносив “чистими” 250-300 тисяч гривень прибутку.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці здійснили 15 закупок, задокументували сто епізодів та провели одночасно чотирнадцять обшуків під час яких вилучили понад півкілограма наркотичної речовини на суму більш як 200 тисяч гривень. Усе це проходило під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

Чотирьох осіб затримали згідно статті 208 КПК. Їм та ще трьом оголосили підозру за статтею 307 частина 2 ККУ. Двох фігурантів справи арештували, а п’ятьом обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Встановлюють працівники управління боротьби з наркозлочинністю канали надходження марихуани в Тернопіль, а також клієнтську базу. Триває слідство.