На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насильства перебуває понад 3160 осіб

Щодня до працівників поліції надходять повідомлення про конфлікти, бійки у родинах. Правоохоронці реагують на кожне таке звернення та перевіряють чи немає реальної загрози вчинення домашнього насилля. У разі підтвердження такого факту, сімейних кривдників притягують до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Як розповів інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, впродовж восьми місяців до територіальних відділів та відділень поліції області надійшло 4368 повідомлень про домашнє насильство. У більшості випадків жертвами насильства ставали жінки та діти, а кривдниками – особи чоловічої статі.

За результатами перевірок задокументовано та скеровано до суду 39 кримінальних проваджень за статтею 126-1 КК України – домашнє насильство.

За січень-серпень поліцейські склали 2194 адмінпротоколи на сімейних кривдників. Загалом на профілактичному обліку поліції за вчинення домашнього насильства перебуває понад 3160 осіб, з яких – 227 жінок.

Найбільшу кількість фактів насильства в сім’ях, родинах правоохоронці фіксують в обласному центрі. Майже рік тут працює мобільна група поліції з протидії домашньому насильству. Щодня вони отримують 5-7 таких викликів. За вісім місяців роботи здійснили понад 1370 виїздів, у пів тисячі випадках факти вчинення домашнього насильства підтвердилися. Винесли понад 430 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

Юридичний психолог Михайло Козюк стверджує, не варто замовчувати, якщо ви або хтось з ваших рідних потерпають від рук домашнього тирана. Насильство, як правило, має циклічний і наростаючий характер. Якщо агресор «підняв руку» він обов’язково це зробить знову, але прикладена ним сила вже буде більшою, збільшиться і частота прояву агресії. Психолог додає, – якщо фізичне, психологічне, економічне або сексуальне насильство залишається без адекватного реагування – можливі тяжкі наслідки як для психологічного так і фізичного здоров’я. При будь-якому його прояві – обов’язково звертайтеся за підтримкою близьких, поліції чи спеціалізованих соціальних служб за допомогою.

Контакти для тих, хто потребує допомоги: безкоштовна національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства 0-800-500-335 (зі стаціонарних телефонів), 116-123 (з мобільних телефонів), 102 (поліція).