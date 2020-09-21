У трьох автопригодах на Тернопільщині одна людина загинула, двоє отримали травми

Неподалік Бережан не розминулося два ВАЗи. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 19 вересня близько 16:00. На автодорозі Бережани-Підгайці водій автомобіля ВАЗ 2103, рухаючись в бік Підгайців та обганяючи попутний ВАЗ-2107, зіткнувся з ним. Попередня причина аварії – порушення правил обгону.

В результаті удару кермувальник-порушник із тілесними ушкодженнями потрапив до реанімації. Водій іншого транспортного засобу не постраждав.

На перехресті в селі Смиківці у автопригоді загинув один із водіїв. Аварія трапилася на дорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Infiniti, зіткнувшись з Hyundai I30, втратив контроль над авто та врізався в кам’яну огорожу церковного храму.

Водій Infiniti від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Загиблий – житель Підволочиського району.

Двадцятого вересня у Тернополі водій Renault Kangoo на вулиці Шептицького не пропустив авто Citroen Berlingo та врізався в нього. В результаті удару травми отримала пасажир Citroen.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.