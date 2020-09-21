Оперативники карного розшуку Тернопільщини затримали групу осіб, яка обкрадала офіси на Західній Україні

Двох осіб, причетних до крадіжок з офісних приміщень, затримали оперативники Тернопільщини. Підозрювані впродовж тривалого часу їздили містами Західної України і обкрадали офісні приміщення. На злочин йшли під кінець робочого тижня – з п’ятниці по неділю, коли офіси зачинялися і у вихідні не працювали.

За словами Анатолія Гуски, начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області, перших дві крадіжки злодії вчинили ще 5 вересня. У Тернополі вони проникли в приміщення торгового центру “Кристал” і викрали три ноутбуки та близько 20 тисяч гривень.

За кілька годин зловмисники обікрали й офіс у Чорткові. Там вони, виламавши двері сейфу, винесли майже 96 тисяч гривень.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що після крадіжки зловмисники залишили нашу область на кілька днів і повернулися 19 вересня. Саме тоді працівники поліції зареєстрували у Чорткові ще одну крадіжку. Там жертвою невідомих стали працівники однієї із страхових компаній. Невідомі знову проникли в офіс і викрали 23 тисячі гривень.

Оперативники Тернополя спільно з працівниками кримінальної поліції Чорткова вийшли на слід зловмисників. Допомогли в цьому і камери зовнішнього відеоспостереження, встановлені органами місцевого самоврядування. Правоохоронці встановили авто на якому пересуваються ймовірні злодії. Їх затримали на території іншої області.

Це – жителі Запоріжжя. Один з підозрюваних перебуває під слідством за хуліганство. Інший в поле зору правоохоронців не потрапляв. Чоловіки проникали в приміщення шляхом підбору ключа. Заходили, обкрадали та виходили, зачинивши двері. Зникнення грошей працівники офісу виявляли уже за деякий час.

Поліцейські перевіряють даних осіб на причетність до аналогічних крадіжок, які трапилися впродовж вересня на території західних областей.

Вирішується питання про оголошення їм підозри згідно статті 185 частина 3 ККУ та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.