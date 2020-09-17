Зі зброєю та наркотиками у парку Тернополя правоохоронці затримали чоловіка

Два ножі, предмет, схожий на бойовий пістолет та наркотики вилучили працівники поліції в двадцятивосьмирічного жителя Зборівського району.

Чоловіка затримали в парку Топільче у Тернополі. У ході патрулювання території близько 22:30 працівники Національної Гвардії побачили невідому особу, яка помітно нервувалася і поводилася дивно.

При поверхневому огляді у нього виявили заборонені предмети. На місце події військові викликали слідчо-оперативну групу. Небезпечну знахідку правоохоронці вилучили та передали на експертизу.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри та міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно статті 263 частина 1 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.