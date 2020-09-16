На будівництві в Тернополі травмувався працівник

Про нещасний випадок на виробництві працівників поліції повідомили лікарі. В обласному центрі на території будівництва травмувався працівник.

Нещастя трапилося у робочий час. На закриту територію заїхав автомобіль ЗІЛ з цементним розчином. Транспорт рухався заднім ходом в напрямку штукатурної станції.

Водій вантажівки не помітив, що біля станції знаходиться людина. І як результат – він притиснув робочого автівкою до перешкоди. У потерпілого – відкритий перелом ноги. Його прооперували.

І водій, і травмований робітник – офіційно працевлаштовані на підприємстві. Кермувальник був тверезий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 271 частина 1 ККУ – порушення вимог законодавства про охорону праці.