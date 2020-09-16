Дванадцятирічні хлопці викрали мотоцикл, щоб покататися

Незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб розслідують правоохоронці Зборiвського відділення поліції. В ніч з 14 на 15 вересня з гаражного приміщення, яке розташоване на території приватного господарства, невідомі викрали мотоцикл. На момент злочину приміщення було відчинене, каже потерпілий.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину причетні двоє дванадцятирічних жителів району. Хлопці вирішили покататися, а тому пішли на злочин. Один з них уже потрапляв в поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Як з’ясувалося, діти вивезли мотоцикл з подвір’я, але не змогли його завести і тому залишили на узбіччі дороги. неподалік господарства заявника.

У скоєному хлопці зізналися. Крадене повернули власнику, а з неповнолітніми та їхніми батьками спілкувалися правоохоронці.

Ще одну крадіжку мототранспорту зареєстрували правоохоронці на Борщівщині. Потерпілі заявили, що у їхнього тринадцятирічного сина невідомий силою відібрав мотоцикл “Спартак” та втік.

За деякий час батьки повідомили, що знайшли мототранспорт, а от сам підозрюваний від них втік. Його місце перебування встановили правоохоронці.

Як стало відомо, двадцятирічний юнак мотоцикл не викрадав. Неповнолітній дав транспорт покататися. Це підтвердив і однокласник потерпілого. Знайомого не було хвилин 20. Хлопчик злякався, що батьки сваритимуть і вигадав історію про крадіжку.

Коли житель району накатався та їхав, аби повернути чуже, його перестріли батьки хлопчика.

Усі деталі даної події встановлюють поліцейські.