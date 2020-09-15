Впродовж місяця шахраї видурили в тернополянки більше 25 тисяч гривень

Більше місяця невідомі особи по телефону видурювали кошти в жительки Тернополя, 1971 року народження. Жінка ще в 2019 році зареєструвалася на одному із сайтів і придбала ліки за 1300 гривень. Вони їй не допомогли, але тернополянка жодних претензій не мала.

У серпні 2020-го їй зателефонував невідомий і представився юристом слідчого відділу Києва. Чоловік розповів, що знає про ліки, які виявилися несправжніми і правоохоронці проводять розслідування щодо цієї фармацевтичної компанії. Тернополянка проходить як потерпіла, якій фірма зобов’язана виплатити компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень.

Додзвонювач запропонував свої юридичні послуги для владнання усіх нюансів. Свої послуги оцінив в 850 гривень. Жінка їх оплатила. За кілька днів їй знову передзвонили невідомі від імені юриста і сказали, що виникли якісь проблеми з зарахуванням і потрібно доплатити ще 1300 гривень.

Такі дзвінки з шести різних номерів надходили впродовж серпня-вересня, а жінка, довіряючи словам незнайомців, перерахувала майже 26 тисяч гривень.

Про ймовірне шахрайство подружжя почало здогадуватися лише після того, як вони прийшли в фінансову установу і хотіли забрати суму компенсації та гроші, які оплатили за послуги,і які їм обіцяли повернути. Проте номер рахунку був недійсний.

Але фейковий юрист їх запевнив, що все гаразд, рахунок ще не активний, бо потрібно оплатити кілька послуг – ліцензію, варифікацію, зарахування до пільгової групи та комісії. Тернополянка разом з чоловіком закинула на вказаний рахунок ще майже 7 тисяч.

Грошей потерпілі не отримали і звернулися із заявою до поліції. Правоохоронці встановлюють, якому банку належить рахунок, куди мешканці перераховували гроші, а також з’ясовують, де зареєстровані номери телефонів.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 190 ККУ.