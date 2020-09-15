На Тернопільщині чоловік викрав чуже авто, аби відремонтувати власне

Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують правоохоронці Тернополя жителю Збаразького району. Чоловік причетний до викрадення автомобіля марки ЗАЗ-Таврія.

У скоєному він зізнався, а також розповів, чому пішов на злочин. За його словами, в одному з дворів обласного центру він побачив транспортний засіб аналогічний тому, який є у нього і який потребує ремонту. По зовнішньому вигляду зрозумів, що авто стоїть давно і до нього ніхто не навідується.

Він викликав евакуатор і транспортував Таврію в село. Витягнув потрібні запчастини, а решту здав на металобрухт.

Зникнення автомобіля господар також помітив не одразу, але як виявив його відсутність, повідомив на лінію “102″.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники Тернопільського відділу поліції спільно з співробітниками карного розшуку встановили особу злодія.

Підозрюваний у поле зору правоохоронців раніше не потрапляв. Тепер йому доведеться за свій вчинок відповідати у суді згідно статті 289 частина 1 ККУ.