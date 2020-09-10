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Тернопільські оперативники затримали зловмисника, який обкрадав незачинені квартири

Категорія: Відео, Кримінал

kradigkaaaУ вчиненні квартирних крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції  підозрюють 48-річного жителя обласного центру. Від зловмисника потерпали тернополяни, які заходивши до своїх помешкань, забували зачиняти вхідні двері.

З повідомленням про крадіжку до співробітників поліції звернулася 41-річна жителька обласного центру. В обідню пору з її квартири викрали гаманець, який вона залишила у сумці в коридорі. Невідомий проник до середини через незачинені вхідні двері. Господиня, яка в цей час поралася на кухні, навіть не почула, що до помешкання хтось зайшов.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції встановили особу причетну до злочину. Ним виявився неодноразово судимий 48-річний тернополянин. Наразі  в суді розглядається справа,  де він проходить підозрюваним у вчиненні майнового злочину.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік причетний ще до трьох крадіжок з квартир, вчинених шляхом вільного доступу. Зловмисник ходив по багатоповерхівках, натискаючи на ручки вхідних дверей квартир і проникав у ті, які були незачинені. Декількох секунд йому вистачало, щоб прибрати до рук чуже майно і непомітно вийти. Переважно брав гаманці та гроші з сумок, залишених у коридорах.

Слідчі Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такі злочини тернополянину загрожує до 6 років ув’язнення. Правоохоронці продовжують перевіряти його причетність до аналогічних протиправних діянь.

Наразі зловмисника поліцейські затримали відповідно до статті 208 КПК, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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