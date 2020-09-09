Початок виборчого процесу – тема зустрічі правоохоронців з представниками громадської мережі «Опора»

Спільна онлайн-конференція начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола та представників Громадянської мережі ОПОРА відбулася 9 серпня у Тернопільському пресклубі.

Учасники заходу розповіли про особливості виборчих систем в громадах Тернопільської області, формування та роботу територіальних виборчих комісій, а також про готовність поліції краю до забезпечення правопорядку на місцевих виборах.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка розповіла, що місцеві вибори відбудуться вже згідно нового виборчого кодексу та нового адміністративно-територіального устрою. Загалом центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня місцеві вибори у 55 територіальних громадах Тернопільської області.

Координатор нагадала, що їх завдання залишається незмінним - об’єктивне оцінювання процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним виборам та попередження порушень.

Про готовність відкрито та об’єктивно реагувати на порушення виборчого процесу зазначив очільник Нацполіції краю Олександр Богомол. Він повідомив, що поліцейські готові до несення служби під час виборчого процесу, та наголосив, що поліція – поза політикою. Він нагадав учасникам перегонів про кримінальну та адміністративну відповідальність , а журналістів закликав ретельно перевіряти інформацію на виборчу тематику, перед її опублікуванням, аби не поширювати фейкові статті.

Про деякі зміни у законодавстві розповіла громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва. Вона уточнила, що за поширені на останніх виборах порушення на кшталт пошкодження чи оприлюднення фото виборчих бюлетенів тепер передбачено штрафи у розмірі від 1700 до 3400 гривень. А за підкуп виборців передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Учасники зібрання також обговорили ефективну взаємодію правоохоронців та громадських активістів задля недопущення грубих порушень виборчого процесу.