З початку року тернопільські правоохоронці відреагували на понад 2500 неправдивих повідомлень про правопорушення та події

Щодня до працівників поліції надходить сотні повідомлень про крадіжки, грабежі, шахрайства, домашнє насильство, зникнення людей. Жодна інформація не залишається поза увагою правоохоронців. Проте часто серед таких викликів зустрічаються неправдиві.

- Кожного дня на спецлінію 102 надходить близько 500 повідомлень про вчинення різноманітних правопорушень та інші події. Правоохоронці реагують та перевірять кожну інформацію. Проте серед вказаних повідомлень часто трапляються неправдиві. Їх з початку року надійшло більше двох з половиною тисяч, – розповідає начальник відділу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП Володимир Дячук.

На порушників правоохоронці складають адмінпротоколи за статтею 183 КУпАП – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. У деяких випадках зловмисників притягують до кримінальної відповідальності.

Тернопільські правоохоронці викрили чоловіка, який упродовж кількох років “тероризував” операторів лінії “102″. Житель Бучача систематично телефонував до поліції і залишав різноманітну інформацію, яка в ході перевірок не підтверджувалася. Загалом від нього надійшло 140 повідомлень.

Поспішаючи на виклик, який виявляється згодом неправдивим, працівники екстрених служб затрачають час, зусилля, та чимало коштів. В цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги. У такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які вкрай необхідні постраждалим або при розкритті злочинів.

Правоохоронці звертаються до громадян бути свідомими і перш ніж повідомляти про такі випадки переконатися у їх правдивості та достовірності.