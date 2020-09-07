На Тернопільщині працюють посилені рейдові групи, які перевіряють виконання карантинних обмежень

Від сьогодні на Тернопільщині почали діяти нові карантинні зони. Правоохоронці продовжують стежити за дотриманням встановлених обмежень у районах області відповідно до їх епідемічного поділу.

До «червоної» карантинної зони віднесені міста Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

Відповідно до Постанови №641 від 22 липня 2020 року на території регіону, на якій установлено «червоний» рівень епіднебезпеки, забороняються:

-регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, крім перевезення: легковими автомобілями та службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху.

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

- діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів, крім торгівлі продуктами харчування, ліками, засобами гігієни.

Торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування може здійснюватися із застосуванням адресної доставки замовлень.

«До «помаранчевої» зони потрапили місто Кременець та Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський райони.

«Помаранчева» зона (+ обмеження жовтої та зеленої) забороняє: діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів.

- У зв’язку з запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території краю, правоохоронці переведені на посилений варіант служби, – зазначає заступник начальника ГУНП в області Михайло Білецький. – В районах працюють мобільні групи у складі поліцейських, фахівців Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, представників місцевого самоврядування, які перевіряють виконання карантинного режиму. Є встановлені жорсткі обмеження, особливо у «червоній зоні», і ми зобов’язані усі їх дотримуватися.