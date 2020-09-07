На дорогах Тернополя та області впродовж 4-7 вересня трапилося дев’ять аварій

Дев’ять аварій, одинадцять травмованих, два летальних випадків – результати дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини впродовж 4-7 вересня.

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння стало причиною ДТП у Бережанах. Четвертого вересня близько 16:00 водій автомобіля ВАЗ 2107 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в рейсовий автобус DENNIS JAVELIN

В результаті удару з забоями, переломом стегна, вивихами та у стані алкогольного сп’яніння до лікарні госпіталізували кермувальника легківки.

Того ж вечора на Чортківщині не розминулися мотоблок “Зубр” та мотоцикл Альфа. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій мотоблоку, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив двоколісника.

З відкритим переломом ніг до травматологічного відділення потрапила пасажир мотоблоку. Жінка від отриманих травм померла у лікарні наступного дня. Потрапили до лікарні і обидвоє кермувальників.

В селі Кровінка Теребовлянського району недотримання дистанції стало причиною аварії. Водій автомобіля ISUZU врізався в попутний транспортний засіб RENAULT KANGOO

З тілесними ушкодженнями до лікарні звернулася пасажир останнього транспортного засобу.

Не розминулися дві іномарки і в обласному центрі. На вулиці 15 Квітня зіткнулися SsangYong та Mercedes Sprinter.

В результаті ДТП до медзакладу потрапив водій мікроавтобуса.

Автопригоду з летальним наслідком зареєстрували правоохоронці в Чорткові 5 вересня. Водій автомобіля ВАЗ не врахував дорожньої ситуації та збив пішохода, 1941 року народження. Останній переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

Врятувати життя потерпілому не вдалося. Він помер ще до приїзду швидкої.

Шостого вересня в селі Варваринці Теребовлянського району відбулося зіткнення між автомобілями Grand Cherokee та Audi-100.

За попередньою інформацією, водій джипу,здійснюючи маневр обгону, не впорався з керуванням та зачепив легківку. В результаті аварії до лікарні потрапив водій та пасажир Audi. Кермувальник з позашляховика втік. Його місце перебування встановлюють правоохоронці.

Сьомого вересня близько другої ночі на перехресті вулиць Чехова-За Рудкою водій автомобіля Ford Focus виїхала з другорядної дороги на головну і врізалася в Skoda Octavia. До лікарні госпіталізували водія з Fordа.

У Кременці вночі з 6 на 7 вересня водій автомобіля Opel виїхав на зустрічну і як результат – зіткнувся з вантажівкою. Кермувальник та пасажир з легкового транспорту потрапили до лікарні з середніми тілесними ушкодженнями.

Під колесами автомобіля у Тернополі близько опівдня опинилися мама та дитина. Їх на проспекті Злуки на пішохідному переході збив водій Citroen. Десятилітня дівчинка травм не отримала, а от маму з ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.