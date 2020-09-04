Зловмисника, причетного до пограбування тернополянина, оперативники розшукали в Шумському районі

Встановити місце знаходження підозрюваного у відкритому викраденні чужого майна тернопільським розшуківцям допомогли колеги із Шумського відділення поліції.

Повідомлення про пограбування надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 48-річного жителя обласного центру. Чоловік розповів, що його побили та відібрали мобільний телефон. Суму збитків оцінив у шість тисяч гривень.

З’ясувалося, що потерпілий візуально був знайомий зі зловмисником. Разом вони відпочивали в одній компанії. Під час спільного розпивання спиртного між ними виник конфлікт, який завершився пограбуванням.

Оперативники встановили, що зловмисник уродженець Шумського району. До його пошуку підключилися співробітники тамтешнього відділення поліції. Лиходій переховувався в одному із сіл Шумщини. У нього вилучили мобільний телефон потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії шумчанина слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж. Триває досудове розслідування.